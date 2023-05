Giro d'Italia, Remco Evanepoel cade a terra per colpa di un cane: paura per il ciclista belga

Colpo di scena nelle battute d’avvio della quinta tappa del Giro d’Italia 2023, da Atripalda (Avellino) a Salerno. Dopo aver percorso circa 18 chilometri dei 171 previsti, Remco Evenepoel, il favorito alla vigilia di questa gara, è precipiatato al suolo per colpa di un cane di piccola taglia sfuggito al controllo del padrone: l'animale ha invaso la carreggiata e ha tagliato la strada al plotone principale di ciclisti, provocandone la caduta. Un imprevisto che ha complicato ulteriormente una gara già resa insidiosa dalla pioggia battente.

Dopo la caduta il ciclista belga classe '2000 è rimasto a terra per oltre un minuto, dolorante, avendo sbattuto la coscia destra sull'asfalto. É stato soccorso da della propria ammiraglia, con il ds Davide Bramati che si è subito accertato delle sue condizioni.

Dopo alcuni attimi di paura, il campione del mondo si è rialzato, ha stretto i denti ed è risalito in bici per continuare la corsa.

Scortato da ben quattro compagni di squadra, Evenepoel è riuscito a rientrare in gruppo, facendo anche il gesto del pollice verso l’alto verso una telecamera che lo stava inquadrando, come a voler dire: «Sto bene», nonostante tutto. Resta però da capire se la caduta gli abbia lasciato qualche strascico dal punto di vista fisico oppure no.

Due italiani e un francese in fuga

A circa 120 chilometri dal traguardo di Salerno, dove si attende anche l'arrivo del vento, si muovono i corridori in testa al gruppo. In testa c'è l'italiano Stefano Gandin (UCI ProTeam Team Corratec), seguito dal francese Thomas Champion (team Cofidis) e da un altro italiano, Samuele Zoccarato (team Green Project-BardianiCSF-Faizanè). Il terzetto ha staccato il resto del gruppo di 2 minuti e 37 secondi.