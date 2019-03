Tamberi campione d'europa: a Glasgow vola ancora a 2.32

Gianmarco Tamberi è campione d'europa nel salto in alto. L'azzurro, ai campionati indoor di Glasgow, ha bissato il 2.32 salatto agli Assoluti di Ancona qualche giorno fa e tanto gli è bastato per lasciarsi alle spalle tutti gli avversari. Argento ex aequo per il greco Konstadinos Baniotis e l'ucraino Andrij Procenko, entrambi bocciati alla quota superata dall'azzurro.

Due anni e diversi mesi dopo l'infortunio di Montecarlo Tamberi veste di nuovo i panni del superman azzurro, cogliendo il titolo continentale indoor che gli era sempre sfuggito. Un autentico show quello dell'azzurro che sin dalle qualifiche di ieri si era mostrato in ottima condizione. Gimbo si è esaltato dentro e fuori dalla pedana. A cominciare dal kilt con cui si è presentato in pista ieri, che aveva mandato in delirio Glasgow, allo show post medaglia di oggi, quando, a oro centrato, è rimasto in pedana per provare il “saltone”. Ha provato prima i 2.34 e poi, per due volte, i 2.36 senze però riuscire nell'impresa. Ma gli applausi dell'Arena erano tutti per l'half shave italiano.

