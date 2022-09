Matrimonio Tamberi, l'arrivo degli ospiti a Villa Imperiale di Pesaro

PESARO - Nessuno scatto alla risposta, anzi. L'auto rallenta, il finestrino si abbassa e il sorriso in HD di Marcell Jacobs saluta i curiosi fuori dal cancello: «Sono veramente felice per Gimbo e Chiara. Il loro è un amore che va avanti da tantissimi anni. Lei lo segue ounque, si vede che sono super uniti» sorride l'invitato speciale, l'uomo più veloce delle ultime Olimpiadi, prima di varcare la soglia Villa Imperiale. Il matrimonio tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, evento vip dell'anno per le Marche, si è celebrato oggi a Pesaro. In perfetto ritardo: doveva essere alle 17, è stato posticipato alle 18. Tra i 190 invitati alcune delle star più luminose del firmamento sportivo mondiale