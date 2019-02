Atletica, Europei indoor, Tamberi pronto per il debutto: «Voglio andare oltre il 2.32»

Ultimo aggiornamento: 19:22

La barba per ora è intera, ma domani in finale sarà rigorosamente a metà. Gianmarco Tamberi è pronto per tuffarsi nella rassegna continentale in sala. Domani alle 13.30 italiane scatta la qualificazione del salto in alto: “Finalmente ci siamo, siamo arrivati alla prima tappa importante del 2019. Sono tranquillo, so cosa devo fare, ho bene in testa i particolari che devo curare e so che devo essere concentrato su di me e non sugli avversari”.Ad Ancona ha dimostrato di stare bene, adesso per Gimbo l’importante sarà ripetersi a quote elevate: “Il 2.32 saltato nella mia città mi ha lasciato tantissime emozioni e quell’atmosfera magica che si era creata attorno alla pedana. L’atletica può essere spettacolo, finalmente ce ne siamo accorti. La misura ancora non mi entusiasma, mi sono preparato per saltare più in alto”. L’obiettivo dell’anno saranno i Mondiali di Doha, in autunno, ma quella di Glasgow è una sosta importante: “Quando si veste l’azzurro, con la bandiera dell’Italia cucita addosso, non ci si può tirare indietro. Quando vedo questa maglia mi sento come un bambino, perciò sarò emozionato come sempre. Ho fatto più di dieci Nazionali assolute ma è come se questo Europeo fosse il mio esordio in azzurro”.Tra Tamberi e la medaglia tanti rivali agguerriti. A cominciare dagli autori dei 2.30 stagionali, ossia il bielorusso Nedasekau e l’ucraino Protsenko, passando per il tedesco campione europeo, Przybylko. Prima di pensare alla finale – in agenda domani alle 19 – occorre concentrarsi sulla qualificazione odierna. Obiettivo quota 2.28, passando per le misure intermedie di 2.10, 2.16, 2.21 e 2.25. Transitano in finale i migliori otto, quindi potrebbe essere sufficiente anche meno del richiesto: “Non credo che servirà 2.28 per passare, forse basterà 2.25. Di solito non sono un animale da qualificazione, spesso ne ho sofferto. Io mi libero in finale”. Allacciate le cinture, perché l’half-shave man decolla.