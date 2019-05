Taekwondo, Alessio vince uno storico oro Mondiale

L'azzurro Simone Alessio, 19enne calabrese, ha vinto la medaglia d'oro nella categoria dei 74 kg ai Mondiali di taekwondo. In finale ha battuto l'olimpionico di Rio 2016, il giordano Ahmad Abughaush, per 18-11. Quella di Alessio è un'impresa, perché il suo è il primo titolo iridato nel taekwondo per un italiano. Subito dopo la fine del match, il millennial azzurro ha esultato dedicando la vittoria a Carlo Molfetta, oro olimpico a Londra 2012 e oggi team manager azzurro. © RIPRODUZIONE RISERVATA