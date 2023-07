Scherma, i convocati azzurri per i Campionati del Mondo di Milano

Tante conferme dopo gli Europei da record tra Plovdiv e Cracovia, ma anche grandi rientri nelle convocazioni degli azzurri per i Campionati del Mondo Assoluti di scherma, in programma dal 22 al 30 luglio a Milano sulle pedane della Fiera MiCo e validi anche per le qualificazioni olimpiche ai prossimi Giochi di Parigi.

I CT Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada hanno deciso i componenti delle proprie selezioni per la prova Individuale e quella a Squadre.

Tra le fiorettiste spicca il ritorno di Arianna Errigo, che sarà impegnata in entrambe le gare, sia da “solista” che da capitana del team femminile. Insieme a lei ci saranno Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini, campionessa europea in carica che parteciperà solo per la competizione Individuale, mentre in quella a Squadre sarà Francesca Palumbo a ricomporre il quartetto che un anno fa vinse il titolo mondiale al Cairo.

Nel fioretto maschile, invece, piena fiducia ai quattro trionfatori di Cracovia: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Filippo Macchi rappresenteranno l’Italia al Mondiale di Milano. Nella sciabola maschile sarà invece “staffetta”: doppio impegno per Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo; Riccardo Nuccio disputerà solo la prova Individuale, mentre in quella a Squadre ci sarà Enrico Berrè, argento alle Olimpiadi di Tokyo. Nella sciabola femminile invece sono state convocate Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile, con Eloisa Passaro come riserva.

Infine, la spada. Al maschile ci saranno Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini; solo competizione Individuale per Valerio Cuomo, mentre Andrea Santarelli gli subentrerà per la gara a Squadre. In quella femminile, rappresenteranno l'Italia Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio (riserva Giulia Rizzi).

L'elenco completo dei convocati azzurri:

Spada femminile: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio (riserva Giulia Rizzi)

Spada maschile: Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Federico Vismara, Valerio Cuomo (solo gara Individuale), Andrea Santarelli (solo gara a Squadre)



Sciabola femminile: Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Chiara Mormile (riserva Eloisa Passaro)

Sciabola maschile: Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Riccardo Nuccio (solo gara Individuale), Enrico Berrè (solo gara a Squadre)

Fioretto femminile: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini (solo gara Individuale), Francesca Palumbo (solo gara a Squadre)

Fioretto maschile: Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi (riserva Guillaume Bianchi).

Il calendario

22 luglio

Fasi preliminari – Sciabola maschile individuale

Fasi preliminari – Spada femminile individuale

23 luglio

Fasi preliminari – Spada maschile individuale

Fasi preliminari – Fioretto femminile individuale

24 luglio

Fasi preliminari – Fioretto maschile individuale

Fasi preliminari – Sciabola femminile individuale

25 luglio

Tabellone principale – Sciabola maschile individuale

Tabellone principale – Spada femminile individuale

Cerimonia d’apertura (ore 17)

26 luglio

Tabellone principale – Spada maschile individuale

Tabellone principale – Fioretto femminile individuale

27 luglio

Tabellone principale – Fioretto maschile individuale

Tabellone principale – Sciabola femminile individuale

Fasi preliminari – Sciabola maschile a Squadre

Fasi preliminari – Spada femminile a Squadre

28 luglio

Fasi finali – Sciabola maschile a Squadre

Fasi finali – Spada femminile a Squadre

Fasi preliminari – Spada maschile a Squadre

Fasi preliminari – Fioretto femminile a Squadre

29 luglio

Fasi finali – Spada maschile a Squadre

Fasi finali – Fioretto femminile a Squadre

Fasi preliminari – Fioretto maschile a Squadre

Fasi preliminari – Sciabola femminile a Squadre

30 luglio

Fasi finali – Fioretto maschile a Squadre

Fasi finali – Sciabola femminile a Squadre

Cerimonia di chiusura (ore 17.30)