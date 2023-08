Mondiali di atletica, ecco i convocati azzurri: ci sono Jacobs e Tamberi

La squadra azzurra è fatta. Oggi il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha annunciato il team che prenderà parte ai Mondiali di atletica di Budapest, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. La spedizione italiana sarà composta da 80 atleti, di cui 44 uomini e 36 donne. Non mancheranno all’appuntamento clou della stagione i sette campioni olimpici di Tokyo 2020: ovvero Gianmarco Tamberi (salto in alto), Marcell Jacobs (100 metri e 4x100), i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano e gli staffettisti della 4x100 Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Di questi, Stano è l’unico campione del mondo uscente, in quanto capace di vincere l'oro nella scorsa edizione di Eugene 2022, sebbene nella 35 km e non nella 20. Stavolta, Stano è iscritto in entrambe le distanze (20 km e 35 km).

Calciomercato ultime notizie oggi: Atalanta, ufficiale Scamacca. Roma, offerto Muriel. Juventus, nuovi contatti per lo scambio Lukaku-Vlahovic. Napoli, ufficiale Natan

Non solo i campioni olimpici, l’atletica azzurra punta in un exploit di Larissa Iapichino (salto in lungo), vincitrice di tre tappe della Diamond League nonché argento agli ultimi Europei indoor di Istanbul, dei campioni d’Europa indoor Samuele Ceccarelli (100 metri) e Zane Weir (getto del peso).

Senza dimenticare Elena Vallortigara, che un anno fa fu bronzo al Mondiale statunitense, chiuso dall'Italia con due medaglie. Possono ben comportarsi pure il vincitore del Golden Gala Leonardo Fabbri (peso), i finalisti olimpici Nadia Battocletti (5000) e Alessandro Sibilio (400hs), quest’ultimo convocato a sorpresa dopo il problema fisico che sembrava averlo messo fuori causa.

La squadra è fatta! 💪



Scelti gli azzurri per i Mondiali di atletica di Budapest, al via sabato 19 agosto.

Ben 80 atleti, di cui 44 uomini e 36 donne.

Presenti i 7 campioni olimpici di #Tokyo2020.



I convocati 👉 https://t.co/Ax03SAYLr1@atleticaitalia pic.twitter.com/OJSxw7V8DM — CONI (@Coninews) August 7, 2023

I finalisti iridati Emmanuel Ihemeje (triplo), i medagliati degli Europei di Monaco 2022 Yeman Crippa (10.000), Sara Fantini (martello), Osama Zoghlami (3000 siepi), Matteo Giupponi (35 km) e la 4x100 femminile di bronzo con Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese, Gloria Hooper. Speranze nella 20 km di marcia anche con il vincitore degli Europei a squadre Francesco Fortunato. Da segnalare la presenza in squadra del campione europeo Under 18 Mattia Furlani (lungo), che a soli diciott’anni sarà il più giovane della spedizione azzurra.