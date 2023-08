Mercoledì 9 Agosto 2023, 10:48

Ottanta convocati per il Mondiale di atletica leggera di Budapest (19-27 agosto). Un numero da record che sottolinea la crescita esponenziale del movimento azzurro. L'ufficialità dalle convocazioni è arrivata dal dt delle squadre nazionali Antonio La Torre e in Ungheria nel gruppo degli staffettisti della 4x100 - campioni olimpici a Tokyo 2020 figura anche il nome del talento cisternese Marco Ricci. «Una bellissima notizia, qualcosa era nell'aria. Sarà un grande orgoglio essere lì nell'evento clou della stagione con il nostro team che ha tutte le carte in regola per lottare per le medaglie», commenta il classe 2001, fresco di passaggio all'Esercito Italiano, dopo un triennio di soddisfazioni vissuto alla Nissolino Sport.

Ricci si cimenterà soltanto nella gara a squadre. Una carriera fin qui costellata di successi. Nel 2022 sale alla ribalta il 6 agosto al meeting vicentino di Brazzale quando segna il suo personal best nei 100m (10.30) che gli vale la prima convocazione in Nazionale ai Giochi del Mediterraneo U23 di Pescara, dove vince due ori (100m e 4x100).Nei 200 stabilisce il suo primato (21.15) nella finale dei tricolori di società assoluti Serie A Bronzo a Palermo e inoltre conquista il titolo italiano U23 nei 60 metri indoor. Quest'anno è bronzo sempre sui 60 metri agli Italiani Promesse al coperto, ma è con la Nazionale italiana assoluta che si toglie notevoli soddisfazioni con la prima chiamata per la tappa della Diamond League di Parigi, complice la defezione dell'olimpionico dei 100 Marcell Jacobs. Ma le performance dell'atleta pontino seguito a Castelporziano (il centro sportivo delle Fiamme Gialle) dal coach siciliano Claudio Licciardello non sono finite qui. Ricci segna un altro record personale sui 60m (6.70) agli Assoluti indoor di Ancona e sempre sulla pista dorica è terzo tra gli U23.Per coronare questo 2023 da sogno contribuisce alla qualificazione della Nissolino Sport alla Serie A Oro U23, che si terrà dal 30 settembre al 1° ottobre a Modena. Ma non solo. Sì, perché nel caldo mese di luglio trascina i suoi compagni di staffetta della 4x100 sul gradino più alto del podio all'Europeo U23 a Espoo (Finlandia) con tanto di record italiano di categoria (38.92) e, per chiudere il cerchio, ad Agropoli ottiene il successo agli Italiani Promesse sui 200 e conquista un double di bronzo ai Giochi Europei in Polonia e quello più recente agli Assoluti di Molfetta alle spalle di uno scatenato Filippo Tortu. «Il giusto e meritato premio dopo una splendida annata», afferma il tecnico Licciardello.