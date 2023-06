Europei Under 21, i convocati azzurri: ci sono Tonali e Miretti, sorpresa Gnonto

Il prossimo 21 giugno partiranno gli Europei Under 21, in programma in Georgia e Romania con finale l'8 luglio. L'Italia è inserita nel girone D insieme a Francia, Norvegia e Svizzera. Il ct Paolo Nicolato ha ufficializzato oggi la lista dei convocati azzurri che, come previsto, non include Moise Kean, che ha scelto di non rispondere alla chiamata per mancanza di motivazioni.

Italia, Immobile: «Crediamo alla Nations League». Pellegrini: «Noi rivali in campo, ma amici fuori»

Al suo posto ci sarà, a sorpresa, Willy Gnonto, attaccante del Leeds chiamato a trascinare gli azzurrini insieme a Sandro Tonali e Fabio Miretti.

Ecco la lista completa:

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone).

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese).

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).

L'Italia esordirà il prossimo 22 giugno contro la Francia poi, il 25 e 28 giugno, ci saranno le sfide rispettivamente contro Svizzera e Norvegia.