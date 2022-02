'Vivi lo sport', i 19 progetti finanziati da Regione Lazio e CIP. Zingaretti: «Diventato possibile quello che era impossibile».

Sono diciannove i progetti finanziati dal protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Comitato Paralimpico firmato tre anni fa. Dal calcio al basket, passando per il badminton, l'equitazione, il tennis, le bocce e il tiro con l'arco, tutto nel progetto "Vivi lo sport". «Quello che sembrava impossibile adesso è possibile» ha commentato il governatore Zingaretti, che ha spiegato le fasi di un progetto che fino al momento ha dato respiro ad oltre 50 associazioni:«Abbiamo vinto una scomessa - ha detto ancora il governatore - per rendere lo sport un diritto, com'è giusto che sia in questo momento. Mi sento anche di dire quella frase ormai famosa che ci ha accompagnato in questo lungo periodo di Covid. Il Lazio dopo la pandemia sarà migliore». «Una giornata bellissima per lo sport paralimpico - ha invece sottolineato Pancalli - e siamo sempre più convinti che lo sport debba davvero diventare un pezzetto di quelle politiche pubbliche di ogni Paese. E in tutto questo non è assolutamento scontato che un Ente come la Regione Lazio abbia abbracciato questo progetto così importante. Un motivo d'orgoglio per noi. Adesso speriamo di riallacciare i contatti con Comune di Roma per riabilitare questo centro sportivo».

Verso Pechino

Il 4 marzo s'avvicina, data d'inizio delle Paralimpiadi invernali. Pancalli non si nasconde:«L'obiettivo è fare meglio di Pyeongchang - ha detto il presidente - anche se sappiamo ovviamente le difficoltà che ci sono attorno agli sport invernali. Andiamo con una buona squadra, che ha dimostrato anche nel corso dei Mondiali e degli Europei di poter dire la propria. Non mi azzardo a fare previsioni, stiamo vedendo anche in questi giorni che si perde realmente per un centesimo di secondo. Ma siamo fiduciosi per quello che possiamo dare»