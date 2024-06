Europei atletica 2024, delirio Italia: Battocletti trionfa nei 5000 metri donne

A Roma la notte dell'atletica è magica. La prima serata degli Europei ospitati all'Olimpico si conclude con quattro medaglie, l'ultima delle quali firmata, nei 5000m donne, da Nadia Battocletti. Un cyborg, l'atleta trentina, che sulla pista capitolina sfodera una prestazione caparbia e quasi prepotente nella fuga finale, quando stacca definitivamente la norvegese Grovdal, con cui aveva ingaggiato un duello serratissimo. Nadia, 24 anni, taglia il traguardo in 14:35.29, nuovo record italiano e dei campionati, mentre la rivale scandinava in 14:38.62; terza, sei secondi dietro, la spagnola Marta Garcìa (14:44.04).

Dominatrice in Italia, ora regina d'Europa

Battocletti era primatista tricolore sulla distanza grazie al 14:41.30 del 23 luglio 2023, ottenuto in occasione della decima tappa di Diamond League, a Londra. Per Nadia quella di Roma è la seconda apparizione alla massima rassegna continentale individuale: due anni fa a Berlino chiuse al settimo posto sui 5000m, mentre lo scorso anno migliorò il suo bottino con i due ori nella rassegna a squadre di Cracovia. L'atleta delle Fiamme Azzurre, che oltre sui 5000 è anche campionessa italiana sui 10.000 oltre che vicecampionessa europea di cross, a dicembre ha vinto la "Boclassic", la tradizionale corsa di San Silvestro che si snoda tra le vie del centro bolzanino, trionfando davanti a due talentuosissime rivali africane, come Nelly Chepchinrchir e la keniana Margeret Kipkemboi.

La medaglia d'oro di Roma è il più importante passo in avanti di una carriera destinata a regalarle ancora soddisfazioni.