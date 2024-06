Europei di Atletica di Roma: Italia protagonista nella sessione mattutina della seconda giornata

I fantastici quattro passano il turno. Dopo l'apoteosi dell’argento nella 4x400 mista, Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione questa mattina staccano il pass per le semifinali dei 400 metri incuranti delle fatiche della sera precedente. Il day-2 degli Europei di atletica a Roma inizia nel migliore dei modi, ovvero con ottimi risultati, sulla scia della prima giornata che ha visto gli azzurri conquistare 4 medaglie (oro e argento con Antonella Palmisano e Valentina Trapletti nella 20 km di marcia, oro di Nadia Battocletti nei 5000 metri e l'argento, appunto, della mista).

Quattro azzurri in finale

In attesa delle finali di questa sera (dalle 18, dirette Rai e Sky), dove l'Italia sogna tanti altri podi con Jacobs, Furlani, Fabbri e Simonelli, quattro nostri portacolori accedono all’ultimo atto. A partire dai 3000 siepi, specialità nella quale sono due azzurri su tre gli azzurri a passare il turno: avanzano Yassin Bouih (8:34.06, Fiamme Gialle) e Osama Zoghlami (8:34.31, Aeronautica) mentre è fuori il gemello Ala Zoghlami (Fiamme Oro) nonostante il miglior crono fra gli azzurri (8:31.88). La finale allo Stadio Olimpico è in programma alle 22 di lunedì. Esulta la romana Roberta Bruni (Carabinieri), dopo il salto di qualificazione che le ha permesso di ottenere l’accesso alla finale dell’asta (lunedì ore 20.15). Anche qui passano due azzurre su tre: con la ragazza di stanza a Rieti c’è anche Elisa Molinarolo (Fiamme Oro). Prima delle escluse, invece, Sonia Malavisi (Fiamme Gialle), a cui non basta la misura di 4,40 (si passava con 4,50, la misura ottenuta dalle altre due compagne).

Azzurri protagonisti nelle batterie dei 400

L’Italia fa cinque su sei nel giro di pista: Luca Sito, Edoardo Scotti, Anna Polinari, Alice Mangione, Giancarla Trevisan avanzano alle semifinali di domenica. Ad aprire il round dei 400 sono proprio i due uomini. Impressiona Sito, milanese ma originario di Napoli, che stampa un micidiale 45.12, terzo tempo italiano della storia - pareggiato il crono di Matteo Galvan del 2016 - alle spalle solo di Davide Re (44.77) e Alessandro Sibilio (45.08). E’ anche il miglior tempo del turno, grazie al quale stabilisce anche la nuova migliore prestazione italiana promesse superando di nove centesimi Scotti (45.21 nel 2020 proprio a Roma).

Ma dopo essere sceso di 23 centesimi sul precedente personale, c’è margine per migliorare ancora. «Sono stupito - racconta Sito, atleta del Cus Pro Patria Milano -, ho corso facile fino ai 300 metri, poi ho mollato ma è uscito comunque un risultato incredibile. Arrivo dal calcio, nel 2020 quando ho iniziato avevo ancora una corsa da calciatore ma l’evoluzione della mia tecnica è stata naturale, non ho dovuto lavorarci in modo particolare. Vorrei presto testarmi anche sui 200 che potrei dire essere la mia gara preferita. Battere il limite nazionale under 23 di Scotti, che è un amico, è un grande onore. Ora le aspettative chiaramente saranno più alte per la semifinale».

Quell'Edoardo Scotti che corre in maniera controllata (45.49) ed è solo alle spalle soltanto del belga Jonathan Sacoor (45.50) nella sua batteria. «La stanchezza della mista un po’ l’ho sentita - racconta il portacolori dei Carabinieri - è stato un bene che Sacoor non abbia fatto il “matto” e che non si sia passati veloci ai 200 metri». Nella seconda batteria esce di scena Riccardo Meli: il suo 46.17 è il 16esimo tempo ed è due posizioni di troppo per la semifinale.

Le donne fanno l'en-plein

En-plein per le donne, che accedono tutte alla semifinale dei 400 (in programma domenica alle ore 20.05). Alice Mangione (Esercito), realizza un ottimo 51.71, primato stagionale migliorato di due decimi. Bene Anna Polinari (Carabinieri), con 52.06, e Giancarla Trevisan (Bracco), con 52.22. «Correre sentendo urlare il proprio nome è un’emozione unica: non pensavo di valere questo tempo, in riscaldamento mi sentivo un po’ stanca», commenta Mangione. L'altra medagliata di ieri sera, Polinari, dice: «La carica della mista mi ha aiutato a fare questi 400 metri: non ho dormito la scorsa notte per l’adrenalina, in riscaldamento sentivo le gambe pesanti».

Anche Bongiorni passa il turno

Nel primo round dei 100 metri, Anna Bongiorni (Carabinieri), unica azzurra impegnata (l’altra, la primatista italiana Zaynab Dosso è già ammessa alle semifinali di domenica delle ore 21.13), è terza nella seconda batteria con il primato stagionale di 11.35 (+0.4). «C’è da sistemare il finale - commenta la velocista azzurra già medaglia agli Europei con la 4x100 -, ma sono comunque contenta, vorrei domani sera riuscire a limare ancora qualcosa: quest’anno sono più a mio agio sui 200 ma ho scelto i 100 anche in ottica 4x100. La notte scorsa ho faticato ad addormentarmi per le emozioni vissute ieri sera».