Tortu: «Sulla curva di Berruti voglio omaggiarlo. Spero in un grande Europeo»

Filippo Tortu si scrive per mail e si messaggia per whatsapp con Livio Berruti. Che c’è di strano? Che Filippo ha pratica digitale, il che viene naturale a un nato nel 98, ma Livio, il grande Livio che fu di mondiale e d’oro a Roma ’60 è «anteguerra», del ’39. Quel che Tortu, che domani scenderà in pista nella semifinale europea dei 200 all’Olimpico, ha di Berruti è l’aver visto, rivisto e stravisto, più delle repliche estive in tv, il film di quella gara di Berruti, la semifinale con il piccione tra i piedi, la finale del trionfo che solo Mennea ripeté nell’80 a Mosca, americani latitanti.

Quel che Berruti può dare a Tortu è la serenità: trascorse l’intervallo fra semi e finale nei sotterranei dei Marmi studiando chimica.

Aveva di lì a poco l’esame. «Io su quella curva voglio fare un ‘omaggio a Berruti, correre tipo lui» dice Filippo alla vigilia di scendere in campo. «Ho puntato tutta la stagione sui 200 all’Europeo; sono andato malissimo giorni fa ai Marmi, un tempo che non mi sarei mai aspettato, 20.72, il peggiore da tanto».

«Ma ora sono sereno, tranquillo: non succederà più» dice. E’ andato a dimenticare e ricaricare prima in Sardegna, la sua terra. A allenarsi in curva con Patta, che affronterà quella sotto la Nord in staffetta ed ha detto «datemi la Sud, sono romanista»? «No, lui si allena a Oristano, io a Olbia». Dunque ognun per sé sulla circonferenza.

E i 100? «Confesso: mi dà fastidio guardare un 100 dove non sono in pista: Però faccio il tifo per tutti e quattro, che portino più medaglie possibile, Marcell, Rigali il mio compagno di stanza, vedremo tra poco. Per me ora aspetto poche cose: che mi dicano la corsia, che sparino la partenza e poi correre come so di poter fare. La velocità è tanto cresciuta come settore in questi anni, uomini e donne, dai 100 ai 400. Lo dicono le staffette: il singolo può essere un caso, le staffette sono un termometro. E lì sarò solo, ma non fraintendetemi: non solo perché abbandonato, ma perché saremo io, la corsia, quel che posso fare, la mia corsa tranquilla e felice. E sono certo di fare un grande europeo». E Berruti? «Mi ha scritto solo ‘in bocca al lupo’». Tipi di poche parole e tanta velocità.