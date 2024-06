Atletica, Leonardo Fabbri campione d'Europa nel lancio del peso: l'azzurro conquista l'oro con 22.45

Un oro gigantesco. Leonardo Fabbri è campione d’Europa nel getto del peso. Dopo il bronzo di Francesco Fortunato nella 20 km di marcia e l’argento di Mattia Furlani nel salto in lungo, arriva la terza medaglia di giornata, la settima totale per l’Italia. È un Fabbri scatenato, che arriva a lanciare 22,45m, il record dei campionati, misura migliore persino dell’argento di Budapest 2023 (22.34). Si ferma sul più bello Zane Weir, l’altro pesista azzurro che era reduce da problemi fisici e non ha potuto completare la gara. Anche lui si allena insieme all’aviere fiorentino alla corte di Paolo Dal Soglio, ex campione europeo ma a livello indoor (Stoccolma 1996).

E d’altronde Leo Fabbri, che alla vigilia si è presentato con l’orologio viola (lui tifoso della Fiorentina) al polso, lo aveva detto: “Il peso lo sento troppo leggero.

Mi aspetto grandi cose”. Detto, fatto per il 27enne gigante fiorentino di Bagno a Ripoli, già due volte sul podio mondiale: argento a Budapest 2023, bronzo indoor a Glasgow 2024. Fabbri che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi due anni. Nel 2023 ha vinto prima al Golden Gala nella sua Firenze e poi è stato argento ai Mondiali con 22.34. Anche a livello indoor è cresciuto il nostro Leo Fabbri. Nel 2024 si è migliorato con 22.37 a Liévin, record italiano indoor e secondo europeo (sesto al mondo) di sempre al coperto, preludio al terzo posto dei Mondiali indoor di Glasgow. Il 1° maggio, sotto la pioggia di Modena, è arrivata la settima misura di sempre della specialità con 22,88. Il 15 maggio 2024, al meeting di Savona, ha realizzato il nuovo record italiano con la misura di 22,95 metri, che gli ha permesso di battere il precedente di 22,91 metri di Alessandro Andrei, suo concittadino, che risaliva al 12 agosto 1987 a Viareggio. E oggi il primo trionfo continentale. Nel futuro c’è, invece, Parigi. Sognare non costa nulla.