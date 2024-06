Marcell Jacobs oro nei 100m, argento per Ali: show azzurro agli Europei di atletica

Il momento tanto atteso, tanto accarezzato, è finalmente arrivato. Marcell Jacobs trionfa all'Olimpico nella gara regina degli Europei di atletica di Roma, i 100 metri piani. Il campione olimpico di Tokyo 2020 realizza il suo miglior risultato in stagione, 10.02: un tempo buono non eccezionale (alle Olimpiadi di Parigi andrà limato per forza) ma che dà sicurezza e fiducia al velocista bresciano delle Fiamme Oro.

Europei atletica, doppietta azzurra nei 100m: Jacobs oro, Ali argento. Trionfo Simonelli nei 110 ostacoli e Fabbri nel peso

Jacobs oro, Ali argento

Dietro di lui, con la medaglia d'argento al collo, c'è l'altro azzurro Chituru Ali, cresciuto tantissimo dal punto di vista della solidità mentale: per lui 10.05, personal best e tanti abbracci all'arrivo con Jacobs. I due festeggiano uniti dalla bandiera tricolore mentre il pubblico dell'Olimpico è in delirio: entrambi rispondono presenti nella serata più importante mediaticamente degli interi Europei.

Sei medaglie azzurre

Sei medaglie in una notte l'Italia dell'atletica non le aveva mai conquistate, oggi è successo: di queste sei, ben tre d'oro in 42 minuti (contando l'impresa di Lorenzo Simonelli nei 110 hs). Il terzo gradino del podio dei 100m va invece al britannico Romell Glave (10.06).