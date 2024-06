Atletica, Europei di Roma: Francesco Fortunato è bronzo nella 20 km di marcia. Quinta medaglia per l'Italia

Mancava soltanto un bronzo, dopo i due ori e due argenti della prima giornata degli Europei di atletica. A conquistarlo è Francesco Fortunato, terzo nella 20 km di marcia. Il 29enne pugliese di Andria taglia il traguardo sulla pista dello Stadio Olimpico in 1’19”54 (primato stagionale) alle spalle dello svedese Perseus Kallstrom, oro in 1’19”13, e allo spagnolo McGrath, argento in 1’19”31. Per Fortunato la gioia del giro d’onore con il tricolore in mano. Settima piazza per il secondo azzurro, il mantovano Riccardo Orsoni, in 1’21”08, mentre si è ritirato Gianluca Picchiottino.

Tortu: «Sulla curva di Berruti voglio omaggiarlo. Spero in un grande Europeo»

Già campione del mondo quest’anno nella staffetta mista di marcia ad Antalya, arriva un altro grande risultato per Fortunato in vista di Parigi, dove gareggerà in quanto ha già ottenuto il tempo di qualificazione per i Giochi Olimpici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allievo di Riccardo Pisani, ex marciatore e tecnico azzurro, che è il cugino di suo padre, si allena a Tivoli ma vive nella Capitale. “Roma è una città che mi ha adottato, ci vivo da 10 anni”, ha raccontato l’azzurro, carico alla vigilia. “La preparazione è andata bene, non sono mai stato così magro”, aveva ammesso. Le pressioni erano tutte su di lui, vista l’assenza del corregionale Stano: “So di avere più pressione, ma è un piacere e la vedo come una grande occasione. Non so se nella mia vita succederà di poter gareggiare di nuovo in Italia. Ben venga questa attenzione, speriamo che tutto vada bene”. E’ andata benissimo al marciatore pugliese che prima della gara ha un rito scaramantico: “Ascolto sempre la stessa canzone”. Chissà cosa canterà stasera…