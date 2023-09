Padel, agli Italian Awards si sfidano Totti e Albertini: appuntamento il 14 settembre

La seconda edizione degli Italian Padel Awards si terrà questo giovedì 14 settembre alla Sala delle Armi del Foro Italico e sarà presentata dal giornalista Alessandro Lupi, volto di SkySport per il padel e content director dell’evento. Sul palco si alterneranno campioni del presente e del passato, insieme ad ambassador dal mondo del calcio e dello spettacolo.

Al Foro la serata sarà anticipata da una sfida tra ex calciatori con due capitani d’eccezione, Francesco Totti e Demetrio Albertini.

La sfida, con fischio d'inizio alle ore 15, sarà aperta al pubblico. Sette le categorie che premieranno l'eccellenza di questo sport: “Legend”, “Rising Star”, “Team”, “Club”, “Coach”, “News”, “Tournament”, “Ambassador”, “Italians”. Quest’ultima vedrà premiati Giulio Graziotti e Carolina Orsi, atleti della Nazionale italiana e reduci dai Giochi Europei a Cracovia, il premio suggella la crescita dei nostri talenti, con Orsi che è diventata la prima italiana ad arrivare nei quarti di finali di un torneo di World Padel Tour ed a entrare nelle prime 20 posizioni della race.

Garantita la presenza di top player internazionali: nella categoria Rising Star, sul palco ci sarà Pablo Cardona, da molti addetti ai lavori ritenuto uno dei prospetti più interessanti a livello mondiale. Come Legend sarà invece presente nella capitale Seba Nerone e nella categoria Team, due saranno i premi consegnati, uno alla Nazionale Italiana per i risultati agli European Games e uno al Circolo Canottieri Aniene, vincitore dello scudetto sia nella categoria maschile che femminile, conquistati a Terni lo scorso aprile. Le gemelle Alayeto, meglio conosciute come Gemelas Atomikas, riceveranno il riconoscimento nella categoria Legends. Nella categoria Ambassador saranno premiati Francesco Totti, Giuseppe Signori e Diletta Leotta.

Nella nuova categoria News ideata dal Comitato Organizzatore sarà premiato Carlo Ferrara, ideatore e fondatore del blog Mr Padel Paddle, la Wikipedia dei numeri del padel in Italia per tutti gli addetti ai lavori, istituzioni comprese.

Ecco l'elenco completo dei premiati:

CATEGORIA LEGEND: Seba Nerone, Arturo Coello, María Pilar Alayeto, María José Alayeto

CATEGORIA RISING STAR: Pablo Cardona

CATEGORIA TEAM: Nazionale Italiana, Circolo Canottieri Aniene

CATEGORIA CLUB: Oasj Padel

CATEGORIA COACH: Manu Martin

CATEGORIA AMBASSADOR: Francesco Totti, Giuseppe Signori, Diletta Leotta

CATEGORIA ITALIANS: Giulio Graziotti, Carolina Orsi

CATEGORIA NEWS: Mr Padel Paddle

CATEGORIA TOURNAMENT: Inclusive Padel Tour