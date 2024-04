Oxford-Cambridge, malore per i canottieri a causa delle acque inquinate del Tamigi

Cambridge vince ancora nella gara di canottaggio sul Tamigi contro Oxford, ma i festeggiamenti non sono stati dei migliori. A causa del'elevato livello di nquinamento delle acque del fiume, agli atleti in gara era stato consigliato di non procedere con il classico tuffo nel fiume del timoniere. Il livello di Escherichia Coli presente, a causa dell'elevato inquinamento delle fogne, ha messo in allarme gli esperti che hanno consigliato alle due canoe un vademecum da seguire. Questo, però, non ha salvato i diversi disagi che si sono verificati al termine della sfida.

Come riporta il Corriere della Sera, sia la festa della squadra maschile sia quella dell'equipaggio femminile è stata rovinata dai batteri che hanno causato diverso malessere nei canottieri.

Diversi, infatti, hanno vomitato e altri sono collassati appena scesi dall'imbarcazione. Sarebbe stato tutto molto più bello se non ci fosse stata così tanta m... nell’acqua», la protesta del capitano dell’equipaggio di Oxford, Leonard Jenkins: «Anche durante la settimana abbiamo avuto episodi di malessere generale, di stomaco e qualche ora prima della partenza c’era chi vomitava ancora». È stato male anche Matt Edge dell’equipaggio di Cambridge, che è crollato in barca poco dopo la vittoria.