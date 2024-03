Piazza di Siena 2024, via al reclutamento dei volontari: aperte le candidature

La 91ª edizione dello CSIO Roma Piazza di Siena Master d’Inzeo comincia a prendere forma, con la manifestazione che apre le porte agli appassionati degli sport equestri. La data di inizio si avvicina sempre di più (dal 23 al 26 maggio) e regalerà al pubblico uno degli spettacoli più imperdibili di questo sport mondiale a Villa Borghese, ormai considerato palcoscenico iconico dell’appuntamento della primavera romana.

Anche quest’anno la Federazione Italiana Sport Equestri offre l’opportunità agli appassionati degli sport equestri e di Piazza di Siena di vedere da vicino come si svolge lo CSIO, ma soprattutto contribuire al successo dell’evento. Come? Candidandosi nel Team dei Volontari ed entrando a far parte della grande squadra di persone che daranno un apporto fondamentale all’evento più importante degli sport equestri italiani, ma che allo stesso tempo avranno l’opportunità di incontrare dal vivo i più forti campioni del salto ostacoli mondiale.

