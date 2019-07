Open Championship, falsa partenza per Francesco Molinari

L'Open Championship comincia male per Francesco Molinari. Il campione uscente, a Portrush (Irlanda del Nord) chiude il primo round in 74 (+3) colpi, lontano dalle posizioni di vertice. Due birdie, tre bogey e un doppio bogey per il golfista torinese - accolto sul tee della 1 da un'ovazione del pubblico -, apparso in difficoltà. Sul percorso del Royal Portrush GC (par 71) strada in salita per «Laser Frankie» che domani, nel secondo round del torneo più antico al mondo (prima edizione nel 1860) del Grande Slam, sarà chiamato alla rimonta. Avvio disastroso per Rory McIlroy. Davanti al proprio pubblico il numero 3 mondiale, grande favorito della vigilia, sbaglia praticamente tutto. Prima un quadruplo bogey alla buca 1, poi un doppio bogey alla 16, quindi un triplo bogey alla 18. Con un parziale di 79 (+8) il nordirlandese è a forte rischio eliminazione. Prova sopra il par anche per Andrea Pavan. Il player capitolino, al secondo Major in carriera, ha fatto registrare uno score di 73 (+2). In campo tutti i big mondiali, con la gara di Tiger Woods cominciata da pochissimo e quella di Brooks Koepka (leader mondiale) caratterizzata già da grandi giocate. Prova show per l'irlandese Shane Lowry (67, -4), tra le sorprese di giornata.

