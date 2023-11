Nuoto, via al meeting di Genova: Quadarella e Ceccon per preparare gli Europei in Romania

Gli azzurri del nuoto sono sui blocchi di partenza per questa stramba stagione del 2024 che prevede in vasca lunga mondiali a febbraio a Doha, europei non si sa dove né quando (alla faccia della programmazione: la cosa che i dirigenti internazionali programmano di più è l’incasso, il risvolto tecnico è un optional) e poi Olimpiadi di Parigi, sempre che gli europei non vengano spostati ad aglietto di consolazione dopo i Giochi.

L’impegno di Simona Quadarella, Thomas Ceccon e compagnia natante (Greg va per conto suo con il suo programma fatto di vasca e onde) si ritrovano nella piscina Sciorba di Genova per il meeting “Nico Sapio”, che ricorda nel nome il telecronista Rai scomparso insieme con le grandi promesse del nuoto azzurro di allora (in particolare Sergio De Gregorio) nella tragedia aerea del 1966 all’aeroporto tedesco di Brema.

E’ vasca corta e serve anche per completare la squadra italiana che poi parteciperà dal 5 al 10 dicembre ai campionati continentali, sempre in corta, in programma a casa di David Popovici, il fenomeno rumeno, a Otopeni, vicino Bucarest.

Coppa del Mondo Nuoto, Ceccon trionfa nei 100 dorso. Pilato vince i 50 rana

Il meeting prevede le finali dei “grandi” domani e sabato alle 16.30, domenica è giornata dedicata a esordienti e ragazzi. Simona dovrebbe partecipare ai 400 stile libero ed agli 800, Thomas ai 200 misti sfidando Razzetti, uno dei forti del club del caciucco, il nuoto livornese dove allena Stefano Franceschi e i mististi hanno la loro alta scuola, ed ai 100 dorso nei quali affronterà Mora, ma anche Miressi e Michele Lamberti che si sta ritrovando. Fra l’altro Tanya Vannini, la signora Lamberti (è moglie di Giorgio che fu mondiale e madre oltre che di Michele anche di Matteo e Noemi, tutte promesse) che allena, è nello staff tecnico.

Affollatissimo come la Via del Corso allo shopping di Natale lo “stagno delle rane”: saranno in acqua Pilato, Carraro, Castiglioni, Angiolini, Fangio e la new entry Bottazzo fra le ragazze, Martinenghi, che proverà anche i 200, Cerasuolo, Pizzini e la new entry Viberti tra i maschi. Fabio Scozzoli “sorveglia” da bordo vasca. A proposito di new entry, è da seguire Sara Curtis fra le ragazze dello stile libero, mentre riempie di simpatia il ritorno di Gabriele Detti, che nuoterà i 400 stile con l’attuale compagno di training Matteo Lambert, con Ciampi e con Marco De Tullio. Ben messo anche il reparto sprint, con Miressi, Zazzeri, Deplano, Conte Bonin per citare solo alcuni dei probabili staffettisti. Ed è interessante anche il debutto stagionale di Silvia Di Pietro.