Coppa del Mondo Nuoto, Ceccon trionfa nei 100 dorso. Pilato vince i 50 rana

Settima vittoria e nono podio in nove gare nella Coppa del Mondo di nuoto per Thomas Ceccon. Il fantasista nuotatore vicentino si è regalato un altro successo: la cuffia americana che indossa quando non è in nazionale gli porta davvero fortuna. I “suoi” 100 dorso di oggi a Budapest (è campione e primatista mondiale della specialità) li ha nuotati in 52.58 ed è stato incoronato re con tanto di corona e trono di premiazione. “Sono state tre settimane pazzesche, mi sono divertito tanto e ho fatto altre esperienze ad alto livello. Ogni anno è sempre più bello anche perché è molto importante per le cose che imparo” ha detto Thomas.

Nella classifica per la Coppa del Mondo settore maschile la prestazione gli è valsa il secondo posto in classifica generale. Il primo è andato al cinese Qin Hayiang che dopo i 50 e i 100 rana ha vinto anche i 200 in 2:07.62 chiudendo un altro “triplete” come aveva fatto ai mondiali d’estate a Fukuoka ed ai Giochi Asiatici: è pronto per Doha, mondiali a febbraio (sempre che non li spostino dal Qatar come chiesto da alcuni dirigenti europei come sanzione contro i qatarioti che “ospitano” Hamas) e per Parigi.

In questa gara è sceso in vasca Nicolò Martinenghi: sesto posto per lui, 2:12.16.

La Coppa femminile è andata a un’altra da “triplete”, la dorsista australiana dall’aria da secchiona Maylee McKewon. Due record del mondo nelle distanze più brevi e oggi vittoria senza record nei 200, 2:04.81.

Bravissima anche l’altra azzurra del giorno: Benedetta Pilato. Benny aveva vinto ieri i 100 rana, ed oggi ha fatto il bis nei 50, prendendoseli in 30.04, un po’ più lento del 29.87 della mattina, secondo la sua abitudine: Benny la mattina va più veloce, che si alleni a Taranto come prima o a Torino come ora.