Nuoto, al via gli Europei di vasca corta: ci sono Ceccon e Pilato, assente Paltrinieri

Cominciano domani a Otopeni, in Romania, i Campionati Europei di nuoto in vasca corta, edizione numero 22. Due sessioni quotidiane: le batterie di mattina (alle 8.30 ora italiana), le finali di pomeriggio (alle 17.00 ora italiana) con diretta su Raisport. Dureranno fino al 10 dicembre. L’Italia, che “difende” le 35 medaglie conquistate nell’edizione di Kazan 2021, ha una squadra composta da 30 atleti, con tutti i big, escluso Gregorio Paltrinieri che prepara il fondo e la vasca lunga per i mondiali di Doha a febbraio (e poi Parigi 2024).

Nuoto, ​Domenico Acerenza vince la 10 km di Funchal e ora sogna Parigi

Thomas Ceccon, staffette a parte, disputerà soltanto le due gare dei misti (100 e 200 metri); per Benedetta Pilato 50 e 100 rana, per Simona Quadarella le gare del mezzofondo dai 400 ai 1500 passando per gli 800.

Torna in gara, nei suoi 200 dorso, Margherita Panziera. Alberto Razzetti, recente conquistatore di due primati italiani e relativi pass olimpici nei misti, farà 100 e 200 a quattro stili più i 200 farfalla.

In gara domanI: comincia Alessia Polieri nei 400 misti, poi tocca ai fratelli Luca e Marco De Tulli, insieme con Matteo Ciampi nei 400 stile libero (fratelli, ma questi gemelli, anche per l’Irlanda, con i Wiffen); seguiranno i 50 stile ragazze con Silvia Di Pietro e Chiara Tarantino e le novità Jasmine Nocentini e Sara Curtis; 50 dorso maschile per Lorenzo Mora, poi nei 100 rana Benedetta Pilato, Martina Carraro e Anita Bottazzo; nei 100 farfalla contro il francese Grousset toccherà a Michele Busa, Christian Ferraro e Matteo Rivolta. E, dopo le staffette veloci divise per sesso, gli 800 donne, con Simona Quadarella. Programma completo sul sito www.federnuoto.it