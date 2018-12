Mondiali vasca corta, Detti: «Ottimo punto per ripartire»

«Non sono neanche tre mesi che ho ripreso a nuotare, dopo l'anno che è stato, quindi è un ottimo punto di ripartenza. È anche la prima medaglia mondiale in corta e ci voleva. Abbiamo sfatato anche questo tabù e partiamo con un altro brio». Gabriele Detti si gode il bronzo conquistato nel primo giorno di gare del torneo iridato. Soddisfatta del quarto posto nei 200 sl Federica Pellegrini: «È stata una gara bellissima vissuta da dentro e sono molto contenta. Anche del tempo. Abbiamo deciso all'ultimo di farla, ieri sera. Sono due mesi che mi alleno per tornare a fare questi 200 e arrivare quarta con 1'53 al mondiale è comunque un ottimo risultato. Sembrava come il primo giorno di scuola e mi darei un otto pieno. E domani ci sono i 100». © RIPRODUZIONE RISERVATA