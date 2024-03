Roma-Brighton, anche Mattia Furlani all'Olimpico e ora punta ai Campionati Europei di Atletica Leggera

La Roma ha vinto in uno Stadio Olimpico sold out contro il Brighton. Sono stati più di 60.000 i tifosi che hanno potuto godere del 4-0 contro gli inglesi e tra loro c'era anche un tifoso speciale: Mattia Furlani. Il lunghista italiano lo scorso 2 marzo ha vinto il titolo di vice campione del mondo nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Glasgow. Ora nella sua mente ci sono i Campionati Europei di Atletica Leggera in programma a Roma dal 7 al 12 giugno. Nello stesso impianto dove stavolta sogna di guadagnarsi il gradino più alto del podio continentale, il giovane talento azzurro ha seguito la gara di andata degli ottavi di Uefa Europa League tra la sua squadra del cuore, l’As Roma, e gli inglesi del Brighton. «Oggi sono qui allo stadio a godermi la mia Roma, sognando gli Europei di giugno. Non vedo l’ora che inizino e vi aspetto tutti all’Olimpico» il messaggio rivolto da Furlani agli appassionati di atletica.

