Roma, De Rossi prepara la difesa a tre. Attesi 4mila tifosi del Brighton: nella notte due accoltellati

Saranno circa 4000 i tifosi del Brighton che raggiungeranno la Capitale per la partita contro la Roma. Alcuni sono già arrivati nella giornata di ieri, altri saranno in città oggi. In molti hanno acquistato biglietti di voli low cost diretti alle vicine città italiane per poi spostarsi a Roma in treno, altri hanno anticipato l’arrivo a uno o due giorni prima. Sono attesi anche centinaia di ultras di gruppi organizzati per una partita che è solo primo atto della qualificazione ai quarti di Europa League. Nella notte due tifosi inglesi sono stati rapinati e accoltellati in via Cavour. Sono stati avvicinati da un gruppo di sei-sette persone a volto coperto che li ha aggrediti, feriti con dei fendenti alle gambe e derubati di un portafogli con soldi e documenti. I due ragazzi, di 27 e 28 anni, si sono rifugiati in un ristorante di via Monte Polacco e un dipendente ha chiamato i soccorsi.

Sono stati portati in ospedale in codice giallo. Non sono gravi. Sulla vicenda indaga la polizia. I tifosi in città saranno riuniti in area predisposte sul lungotevere, Flaminio, piazzale delle Canestre, piazzale Flaminio e la zona di Villa Borghese e saranno scortati dalle forze dell’ordine allo stadio Olimpico con apposite navette. L'ottavo di finale d'andata si giocherà nel tardo pomeriggio, alle 18.45, De Rossi potrebbe partire con la difesa a tre integrando Smalling a Mancini-Ndicka. Farà a meno di El Shaarawy in attacco, lasciando il reparto nelle mani di Lukaku e Dybala. Sulle corsie Celik e Spinazzola, mentre a centrocampo giocheranno Cristante, Paredes e Pellegrini.