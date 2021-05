Caos nella cronometro finale del Giro d'Italia: un'auto chiude contro le transenne Matteo Sobrero

E' caos nella tappa finale del Giro d'Italia, la cronometro da Senago a Milano. Matteo Sobrero, corridore della Astana Premier-Tech, era in lotta per ottenere un buon piazzamento di tappa, ma negli ultimi metri si è ritrovato davanti alcune ammiraglie al seguito dei corridori in corsa. Mentre stava per sorpassare quella della Groupama-FDJ, Sobrero è stato chiuso contro le transenne. Non è mancata la reazione del corridore, che ha dato un pugno contro la macchina.

Dopo il traguardo, il corridore si è lasciato andare a un piccolo sfogo: "Non solo questa manovra è pericolosa, ma non mi sono potuto giocare le mie carte fino alla fine. Probabilmente non avrei vinto lo stesso, ma così hai sempre la sensazione che manchi qualcosa. Mi dispiace perchè oggi le gambe giravano davvero bene".

