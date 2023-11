Maratona di New York, professori, avvocati e non solo: ecco tutti i romani che correranno negli Stati Uniti

In quella che può essere considerata la capitale del mondo contemporaneo, ossia New York, non potevano mancare rappresentanti della città che nell’antichità è stata il centro dell’universo. Roma ha risposto presente alla chiamata della Maratona nella Grande Mela: dei 2368 italiani che oggi parteciperanno, una corposa manciata viene da due Circoli storici sul Tevere, il Circolo Canottieri Roma e il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. La pattuglia giallorossa è formata da otto soci, che all’arrivo in aeroporto ieri sono stati accolti dai figli, atterrati qualche giorno prima. Perché la Maratona di New York non è solo una competizione sportiva, ma un evento che coinvolge tutte le famiglie: dalla preparazione nei mesi precedenti, alla partenza fino alla vigilia e ai festeggiamenti dopo la gara.

Il Tevere Remo

Il Tevere Remo, invece onorerà la corsa con dodici suoi soci: la particolarità è che ciascuno di loro è alla prima maratona in assoluto o alla prima all’estero.

L’unico che già ha saggiato l’asfalto newyorchese è il veterano Giuseppe Alagia, intorno a cui gli altri undici si raccoglieranno per consigli preziosi. Il gruppetto non arriva impreparato al grande appuntamento: nell’ultimo anno si sono allenati senza sosta con allenamenti specifici (“Senza saltarne neanche uno”, sottolinea l’allenatore Danio Muzi), per poi intensificare i carichi nei sei mesi scorsi, supportati da altri soci che ha svolto con piacere il ruolo di gregari. D’altronde il circolo a New York ha un’onorata tradizione da difendere: ad esempio, nel 1984 il socio Franco Bartolomucci vinse nella sua categoria (M50) con il tempo di 2 ore e 42 minuti.

A quasi quarant’anni di distanza, il record del circolo gli appartiene ancora. Il gruppo è molto eterogeneo: al suo interno ci sono un commercialista (Fabio Romei), tre professori, tra cui l’avvocato Livio Lavitola, direttore sportivo della sezione running del Tevere Remo, mentre Giuseppe Alagia è un agronomo. L’unica donna è Silvia Salera, specializzanda in Medicina. Il manipolo si è fatto fotografare davanti ai grattacieli con i colori del sodalizio bene in vista, e ieri è stato ospite con mogli, compagne e figli al New York Athletic Club, in Central Park South 180, circolo con cui sono gemellati, per un’ultima cena abbondante prima della gara. Una serata all’insegna dell’amicizia, in cui conoscere futuri… avversari per un giorno.