Maratona New York, gli italiani saranno oltre 3000

Domani il mondo andrà di corsa e lo farà alla maratona più amata del mondo, quella di New York, che con i suoi oltre 50.000 podisti festeggerà la sua 48^ edizione. L’Italia anche quest’anno sarà il Paese più rappresentato con i suoi 3159 iscritti. Sono talmente tanti i runners nostrani che ogni anno partecipano a questa corsa, che gli organizzatori hanno deciso di stampare opuscoli anche in Italiano. Gli oltre tre mila atleti provenienti da tutta la penisola italiana, lotteranno per ottenere il miglior risultato personale, ma tra loro ci sarà anche chi corre portando nel mondo un messaggio di pace e solidarietà. Tra i nostri podisti infatti, ci sarà anche un gruppo di ragazzi affetti dalla sindrome di down, decisi a dimostrare al mondo intero la loro determinazione. L’Italia ama tanto la maratona di New York, ma anche la Grande Mela ha un debole per il nostro Paese, in particolare per Roma. Infatti tra le due città esiste un gemellaggio particolare, non sulla distanza di 42,195 chilometri, ma sulla lunghezza del miglio.La New York City Marathon, oltre che per i corridori master è anche un evento importante per i tanti atleti “top”, che si contenderanno il successo nella corsa più suggestiva del mondo. In gara ci saranno i vincitori della scorsa edizione: il keniano Geoffrey Kamworor, in questa stagione arrivato al suo terzo titolo mondiale consecutivo di mezza maratona, che sfiderà l’etiope Lelisa Desisa (tre volte vincitore a New York). Per le donne rivedremo la statunitense Shalane Flanagan, che ha riportato la bandiera a stelle e strisce davanti a tutte dopo quarant’anni. La Flanagan avrà delle avversarie di tutto rispetto e tra loro ci saranno le keniane Mary Keitany, in caccia del poker dopo la tripletta dal 2014 al 2016, e Vivian Cheruiyot vincitrice a Londra.Il percorso come sempre sarà suggestivo, dal ponte di Verrazzano si attraverseranno 5 distretti fino al traguardo di Central Park. Il via per le donne élite sarà alle 9.20 locali (15.20 in Italia), gli uomini e il primo gruppo di master partirà mezz’ora più tardi.