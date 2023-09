Longines Global Tour, al Circo Massimo trionfa Kukuk

Christian Kukuk, cavaliere tedesco di 33 anni, da adolescente sognava di Roma lo Stadio Olimpico: voleva fare il calciatore. Però i suoi genitori erano cavallo-dipendenti ed alla fine la passione ha preso anche lui: invece dell’Olimpico ha conquistato il Circo Massimo vincendo oggi l’ultima gara a 5 stelle del Global Tour, una gara a tempo che lo ja visto chiudere senza errori e in 65.87, unico sotto i 66 secondi. Il suo partner a quattro zampe di chiama Checker 47. I primi due azzurri in classifica hanno “spaccato il centesimo”: al quinto posto, entrambi senza penalità ed entrambi con l’identico tempo, 67.68 si sono classificati l’aviere Lorenzo De Luca e il borghese Piergiorgio Bucci in sella rispettivamente a Don Vito e Hantano. De Luca è già in squadra per Barcellona, dove l’Italia cercherà a fine mese il pass olimpico a squadre: è l’ultima chance, difficilissima contro Stati Uniti e Brasile in primis.

Bucci potrebbe unirsi alla squadra, che sarà ufficializzata domani, come quinto cavaliere (gli altri tre sono Camilli, Garofalo e Zorzi): i risultati romani parlano per lui, lo contrastano Turturiello e la Ciriesi, altri ottimi cavalieri azzurri, mentre appare fuori gioco e fuori forma Emanuele Gaudiano.

Le gare del mattino a due stelle hanno visto un’altra vittoria di Maria Eder Ferrero, monegasca di Sanremo, e nell’altra prova un ancora ben piazzato, al secondo posto, l’italiano Filippo Martini di Cigala con Adamantea dell’Esercito Italia; ha vinto il brasiliano Felipe Coutinho Mendonça Nagata con Monseigneur.

La gara di mezzo ha dato il successo all’israeliano Robert Muhr, con Francesco Turturiello nono e primo degli italiani. L’ultimo impegno, il Piccolo Gran Premio, altro due stelle, ha premiato l’americana Maria Costa su Valentino VZ (“l’ho preso quando aveva 7 anni, ora ne ha 15”) che si allena con la coppia gloriosa, Nick Skelton-Laura Kraut (“Laura è il mio idolo”). Al secondo posto l’italiano Natale Chiaudani con Cintender. Ora il Global Tour va a Ryaad, dopo Roma: sono le due città, curiosamente, in lizza per l’Expò 2030.