Concertone del Primo maggio 2024: dai Santi Francesi a Malika Ayane, gli artisti spiegano il concept “Ascoltiamo il Futuro”

A Roma il conto alla rovescia è terminato per l’attesissimo Concerto del Primo Maggio . L’evento musicale promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, da piazza San Giovanni in Laterano si sposta, per la prima volta, al Circo Massimo, straordinario palcoscenico dello spettacolo per la "Festa dei Lavoratori" che ha scelto come slogan “ Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale ”.

Dai Santi Francesi a Malika Ayane, passando per i conduttori Ermal Meta e Noemi, BigMama, Leo Gassmann, Tananai, Mahmood e Utimo, sono oltre 50 gli artisti che si esibiscono durante l’iniziativa, come da tradizione a ingresso gratuito. E, ancora, fan in delirio al Concertone sotto la pioggia per Geolier, Achille Lauro, Negramaro, Piotta, Rose Villain, Ariete, Motta insieme all'attrice Carolina Crescentini, Morgan, Giusy Ferreri con il suo nuovo progetto “Bloom”, La Rappresentante di Lista, Gaudiano, La Municipàl e Ditonellapiaga.

In un viaggio cantautorale condiviso, alcuni di loro spiegano ai microfoni de Il Messaggero.it il concept di quest'anno, “ Ascoltiamo il Futuro #1M2024 ”, regalando spunti di riflessione interessanti e inediti nel corso della lunga maratona in diretta su Rai 3, Rai Radio2, la piattaforma RaiPlay e il canale Rai Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circa dieci ore di musica live e parole impreziosite dall’intervento dell'etologa, antropologa e scrittrice Jane Goodall che, special guest dell’appuntamento, racconta la sua singolare visione su un domani, si spera non troppo lontano, all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità.