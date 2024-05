McIntosh scrive il record del mondo: migliorato di mezzo secondo il precedente (che le apparteneva)

La nuotatrice canadese McIntosh, 17enne di Toronto, sogna un’estate d’oro come le impone il suo nome, che per l’appunto è Summer, che vuol dire estate. Ai trials canadesi, in corso nella sua città natale, dopo aver fatto suoi i 200 e i 400 stile libero, la McIntosh ha migliorato di un secondo mezzo il record del mondo che le apparteneva.

La ragazza, che vuole imitare Phelps vincendo alle Olimpiadi sette medaglie d’oro, ha nuotato questa volta in 4:24.38 infrangendo così il muro ideale dei 4.25 nella specialità: il suo primato precedente era di 4:25.87.

Le frazioni nuotate sono state di 59.18 nella farfalla, di 1:07.12 nel dorso, di 1:17.13 nella rana e infine di 1:00.95 nello stile libero. In occasione del record caduto aveva nuotato rispettivamente in 59.47, 1:06.92, 1:18.92 e 1:00.56. “Devo ancora migliorare nella rana, stile nel quale ho la bracciata più debole. Ma dalla vasca ho sentito gli incitamenti dei miei concittadini e questo mi ha elettrizzato: vi ringrazio tutti” ha detto Summer appena uscita dall’acqua.

Negli stessi trials Josh Liendo, anche lui di Toronto, uno degli sprinter di colore, ha vinto i 100 stile libero in 47.55, che è il terzo tempo dell’anno, peggiore soltanto del record del mondo del cinese Pan Zhanle, 46.80 nella prima frazione di staffetta ai mondiali d’inverno a Doha, e del 47.49 dello statunitense Chris Giuliano. Scende al quarto posto nella graduatoria di stagione il 47.61 di Alessandro Miressi, ma la stagione sarà lunga…

E si riaffaccia, nella gara regina, Caeleb Dressel. Ritiratosi dalle competizioni perché vittima di depressione, ora che è diventato papà ed ha ritrovato equilibrio e divertimento, Caeleb è stato il più veloce Dressel da quando a tornato in vasca, vincendo in 48.30 all’Atanta Classic e mettendo nel mirino i trials americani di giugno.

Sempre ad Atlanta, dopo i 1500 Katie Ledecky ha vinto anche i 400 stile libero scendendo, terza dell’anno, sotto i 4 minuti, 3:59.44, "avvertendo" la McIntosh e l’australiana Titmus, le altre “sub 4” che a Parigi dovranno guardarsi anche da lei.

Non si sa, invece, se dovranno guardarsi da Evgenii Somov i ranisti: il 25enne di San Pietroburgo, sempre all’Atlanta Classic, è sceso nei 100 per la prima volta sotto il minuto, nuotando in 58.72, quinto crono stagionale. Studia all’Università della Louisiana e perciò potrebbe essere eleggibile dribblando il bando comminato ai russi, sempre che accetti di firmare la dichiarazione di neutralità.