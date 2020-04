Coronavirus, l'UCI rimanda il nuovo calendario a rischio Mondiali ed Europei per salvare il Tour.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ciclismo non trova pace e dopo le dichiarazioni del Primo Ministro francese di oggi, il calendario ciclistico dovrà essere rifatto alla vigilia della sua ufficializzazione.L’era pronta e oggi avrebbe comunicato le nuove date, cona fine agosto,come da programma,a ottobre ea novembre, ma tutto è saltato. Il Primo Ministro Edouard, è stato chiaro e gli eventi con più di 5000 persone non si potranno fare fino a settembre. Il Tour de France che governa l’industria del ciclismo, dovrà rivedere le sue date e quasi certamente non si potrà correre dal 29 agosto al 20 settembre. La corsa gialla così si porta dietro tutte le altre manifestazioni e a saltare potrebbero essere i Campionati Mondiali in Svizzera e gli Europei in Trentino, che si sovrappongono alla Grand Boucle. Un disastro per gli organizzatori, in particolare per le Classiche che si dovrebbero svolgere prima del Tour, conin agosto e le altre in ottobre. Ma a saltare a questo punto sarebbe anche il, che doveva precedere la corsa gialla. Tutto rimandato e da ricalcolare con l’Unione Ciclistica Internazionale chiusa nel silenzio, e a questo punto, anche il calendario femminile dovrà trovare nuove date. L’appuntamento per altre ipotesi è fissato per il 5 maggio, quando anche, avrà avanzato le sue proposte. Intanto l’ipotesi di una diminuzione dei giorni di corsa nei grandi giri, è diventata realtà. Oggi ladi Spagna ha comunicato che le tappe non saranno 21 ma 18 e che è stata annullata la partenza dai Paesi Bassi. Il nuovo via sarà in Spagna dai Paesi Baschi.A tremare adesso è l’intera industria del ciclismo, con sponsor che non pagano e squadre che non vogliono impegnarsi innuovi acquisti. Così ad avere vita dura saranno i corridori, sia i professionisti a fine contratto, che gli under23. Si prevede infatti, che a causa della diminuzione delle corse, una buona parte di corridori a fine contratto, potrebbe non trovare una una nuova squadra.