Coppa del Mondo, Sofia Goggia: «Ho tanta fame di vittorie»

Sofia Goggia, che ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda prova della discesa libera femminile di Crans Montana, evidenziando una grande confidenza con la pista «Mont Lachaux», si dichiara ottimista e motivata: «Ho le idee molto chiare su questo tracciato, qui mi presentai quattro anni fa molto giovane e partivo da dietro, fu la prima occasione e in cui mi avvicinai alle migliori in prova, purtroppo la gara non venne disputata è rimase un pò di amaro in bocca. Il pendio è tecnico, presenta tante parti interessanti, con curve strette e piani che si alternano, occorre saperla interpretare bene». L'azzurra ha poi aggiunto «Già nel primo allenamento sono partita pensando solamente alla mia sciata, anche se oggi non sono andata bene come giovedì, con qualche errorino che eliminerò in gara. Tutti mi avevano detto che dopo il rientro dall'infortunio avrei avuto una fiammata iniziale e poi un normale calo fisiologico, però sinceramente mi sento molto bene e carica, smaniosa di gareggiare e di sciare bene. La stagione è appena cominciata per quello che mi riguarda, c'è tanta fame»,

