Coppa del Mondo, combinata a Pinturault, domani tocca a Goggia e Paris

Il francese Alexis Pinturault ha conquistato la combinata di Coppa del mondo a Bansko. Dopo il titolo mondiale conquistato ad Aare, il francese ha vinto gara e coppa di disciplina vinti sulle nevi bulgare di Bansko, confermando di essere il più' forte combinatista del momento. È per lui il successo n. 22, che gli vale anche la coppa di disciplina visto che aveva vinto anche la prova di Wengen e visto che la Fis in questa disciplina ritiene giusto e sensato assegnare la coppa di specialità con sole due gare. Seguono in 1.56.23 l'austriaco Marcel Hirscher - che scalpita per conquistare al più presto la sua ottava Coppa del mondo assoluta - e lo sloveno Stefan Hadalin, che già si era messo in evidenza ad Aare. Miglior azzurro è stato il bolzanino Riccardo Tonetti, quarto in 1.56.66. È Lo stesso posto che aveva occupato nella combinata iridata di Aare, miglior suo piazzamento personale in coppa . Parecchio più indietro Christof Innerhofer che ha chiuso in 1.58.98. Non ha partecipato alla prova di slalom l'azzurro Dominik Paris. 13/o dopo la prova di SuperG, che peraltro è stata caratterizzata da curve molto secche e visibilità non buona. Oggi ha solo voluto conoscere la pista di superG e poi riposarsi in vista della gara di domani nella disciplina in cui è campione del mondo. In effetti domani per l'Italia sarà una grande giornata di sci, visto che se Paris gareggerà sulle nevi bulgare di Bansko, Sofia Goggia sarà impegnata in discesa sulle nevi svizzere di Crans Montana. Sofia è stata poi la migliore in entrambe le prove cronometrate e promette scintille per domani. «Ho le idee molto chiare su questo tracciato - ha raccontato la bergamasca - con pendio tecnico, curve strette e piani che si alternano. Bisogna saperlo interpretare bene. Già nel primo allenamento sono partita pensando solamente alla mia sciata. Sinceramente mi sento molto bene e carica, smaniosa di gareggiare e di sciare bene. La stagione per me è appena cominciata e quindi ho tanta fame di risultati»

