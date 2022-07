Giro Donne 2022, oggi l'ultima tappa: dove seguire la diretta in tv e streaming

Gran finale del Giro Donne in Veneto con i 90,5 km della “Abano Terme - Padova”. La decima tappa parte così ad Abano Terme alle 11:50 a quota 14 metri e attraversano i Colli Euganei fino ad arrivare a Padova, dove verrà vestita di rosa la vincitrice di questa edizione. Dopo la partenza, la corsa si dirige a ovest e poi a sud, 17 km in piano prima di affrontare una salita che porta al Gran Premio della Montagna di Categoria 3 a Rovolon a quota 151 metri al km 21,7. Con una discesa verso Zovon, frazione di Vo’, al km 30 la gara torna in piano entrando nei comuni di Cinto Euganeo, Este, Baone, Monselice, Galzignano Terme, Torreglia e Montegrotto Terme. Una strada panoramica, con un traguardo volante al km 44,7, che permette di ammirare pregevoli scorci dei Colli. L’arrivo è previsto per le 14:15 presso Prato della Valle a Padova.

Dove seguire il Giro Donne in diretta tv e streaming

IlMessaggero.it seguirà l'evento con cronache, approfondimenti, video e foto. La diretta tv e streaming sarà disponibile in chiaro su Rai Sport HD dalle 12:45 alle 14:00 e successivamente su Rai2. Anche gli abbonati di Eurosport 1 (e quelli di DAZN Italia) seguiranno l'evento dalle 18:00. Stesso discorso per Discovery+ (Live Digital Feed) dalle 12:45