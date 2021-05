Giro d'Italia, la caduta Mohoric: ecco il casco dopo il terribile impatto

Se Matej Mohoric è ancora vivo può ringraziare il casco. Nel corso della nona tappa del Giro d'Italia, la Castel di Sangro - Campo Felice, il corridore sloveno è finito a terra in discesa, volando via dalla propria bici e atterrando sulla testa. Portato in ospedale, il corridore del Team Bahrain Victorious è sempre statocosciente e non ha riportato gravi fratture.

APPROFONDIMENTI CICLISMO Giro d'Italia, la bici si impunta in discesa: il pauroso salto... RIETI Oggi passa il Giro d'Italia, grande attesa in città: ecco... GIRO D'ITALIA Bernal nuovo padrone del Giro d’Italia: vince sullo sterrato di... ABRUZZO Giro d'Italia, spettacolo a Campo Felice: l'abruzzese Ciccone...

In una Instagram Story, Franco Pellizotti, ex corridore e attuale direttore sportivo del team, ha postato la foto del casco, con la raccomandazione di tenerlo sempre bene allacciato.

Bernal nuovo padrone del Giro d’Italia: vince sullo sterrato di Campo Felice e si prende la maglia rosa

Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA