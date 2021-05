17 Maggio 2021

di Andrea Scasciafratte

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Divieti e chiusure lungo le strade attraversate dalla corsa, sospensione anticipata delle attività didattiche e amministrative nelle scuole della città e riprogrammazione delle vaccinazioni in programma alla Verdirosi e all’ex Bosi. È l’effetto del Giro d’Italia, che irrompe oggi a Rieti, nel bel mezzo della decima frazione, la L’Aquila-Foligno di 139 chilometri. Una tappa breve e nemmeno troppo impegnativa per i 177 corridori al via stamane dal vicino Abruzzo, che per la nostra provincia rappresenta pur sempre una vetrina di tutto rispetto (la corsa rosa mancava da Rieti dal 13 maggio 2016). Ma anche e soprattutto un’occasione di richiamo per appassionati e curiosi che, lungo i 53 chilometri che da Rocca di Corno portano alle porte dell’Umbria, potranno applaudire la maglia rosa Egan Bernal, vincitore ieri a Campo Felice, ed i suoi più diretti concorrenti, Remco Evenepoel, Aleksandr Vlasov, Daniel Martin e Simon Yates, gli italiani Giulio Ciccone, secondo ieri e secondo anche in classifica generale, Damiano Caruso, Davide Formolo e soprattutto Vincenzo Nibali, la maglia ciclamino Tim Merlier, quella azzurra, Geoffre Bouchard, e il leader dei giovani, Attila Valter.

Orari e chiusure. La tappa, che partirà da L’Aquila alle 13.40, farà il proprio ingresso in provincia di Rieti a Rocca di Corno, intorno alle 14.15, poi transiterà per Antrodoco (tra le 14.33 e le 14.37), Terme di Cotilia (14.45-14.50), bivio di Cittaducale (14.52-14.57), Santa Rufina (14.56-15.02) – dove è collocato il primo dei due traguardi volanti di giornata – Rieti (15.04-15.11) e bivio di Poggio Bustone (15.15-15.23). I corridori usciranno dalla provincia di Rieti all’altezza della Madonna della Luce tra le 15.25 e le 15.35, poi passeranno in Umbria per le fasi conclusive della tappa. Nell’attraversamento della città, il Giro transiterà per via Salaria per L’Aquila, viale Morroni, viale Canali, piazza Marconi, viale Maraini e via Marco Curio Dentato.

Strade chiuse un’ora e un quarto prima del passaggio della corsa: da Rocca di Corno a Antrodoco stop al traffico dalle 13, il tratto Antrodoco-Santa Rufina rimarrà interdetto alla circolazione a partire dalle 13.15, il segmento Santa Rufina-bivio di Labro dalle 13.55.

Le scuole escono prima. A Rieti, uscita anticipata alle 10.30 per le scuole di ogni ordine e grado e divieto di sosta con rimozione lungo le strade attraversate dalla corsa dalle 7 alle 16. Come ricordato dalla Prefettura «si raccomanda a tutta la popolazione il rigoroso rispetto delle regole anticontagio Covid, dettate dalla normativa vigente, con particolare riferimento al divieto di assembramenti».