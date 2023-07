Giro d'Italia Donne, dopo il riposo si attende il gran finale in Sardegna

Il Giro d'Italia Donne riprende domani con le ultime due tappe: sarà la Sardegna a ospitare il gran finale della corsa rosa, che fino asd oggi è stata letteralmente dominata da Annemiek Van Vleuten. Domani, sabato 8 luglio, l'isola sarda ospiterà la Nuoro-Sassari di 125 km, tappa molto mossa che potrebbe dare un ulteriore scossone alla classifica generale. Domenica, invece, si disputerà la Sassari-Olbia di 126 km, mossa nella prima parte e con una lunga discesa nel finale.

Giro Donne: Niedermaier vince a Ceres, Longo Borghini e Van Vleuten cadono

Sembra fuori discussione, almeno sulla carta, il successo di Annemiek van Vleuten.

La portacolori della Movistar ha preso la maglia rosa nel corso della seconda tappa, dopo che la cronometro inaugurale di Chianciano è stata annullata per maltempo. L'olandese ha vinto quella tappa e si è imposta anche nelle ultime due frazioni prima del giorno di riposo di oggi, la Canelli-Canelli e la Albenga-Alassio.

Per quanto riguarda le italiane, le attenzioni sono tutte rivolte a Gaia Realini, soprattutto dopo che la sua compagna di squadra alla Lidl-Trek, Elisa Longo Borghini, ha dovuto lasciare la corsa a causa di una terribile caduta nella frazione di Ceres. La classifica vede infatti la giovane abruzzese terza in classifica generale, a 4'25" dalla maglia rosa. Il podio può essere alla sua portata e sarebbe davvero un grande risultato per una ragazza di soli 22 anni.

Per l'Italia è da segnalare anche la quinta posizione in classifica generale di Erica Magnaldi e la nona di Silvia Persico: le due atlete del team UAE Adq stanno disputando un grande Giro d'Italia Donne e anche loro possono chiudere nella top-10.