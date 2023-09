St Leger, Dettori lascia la sella di Gregory e sceglie quella di Arrest per la classica inglese di Doncaster

Giovedì 14 Settembre 2023, 18:13







Dettori ha preso il “cavallo da bagnato”, come se i purosangue fossero gomme da Formula Uno. Frankie era annunciato in sella al favorito Gregory per il St Leger, la più antica classica inglese (risale al 1776, il Derby al 1780) in programma sabato all’ippodromo di Doncaster. Ma è piovuto, e le previsioni segnalano la possibilità di ulteriori piogge, che renderebbero il terreno ancora più pesante. Così, al momento della dichiarazione ufficiale dei partenti, lasciato libero di scegliere il partner dall’allenatore John Gosden, che ha tre dei nove concorrenti, Dettori ha lasciato la sella di Gregory ed ha scelto quella di Arrest, ritenuto più adatto al fondo morbido. La sua scelta è stata subito seguita dai bookmakers, che hanno alzato la quota al betting di Gregory e tagliato a 10 contro 3 quella di Arrest che adesso è il favorito. Molti romantici inglesi, però, si augurano che il vincitore sia il cavallo Desert Hero, offerto a 4 contro 1, di proprietà di Carlo e Camilla e che potrebbe ridare ai colori reali una vittoria che manca loro da 46 anni, e avvenne proprio nel St Leger del 1977 con Dunfermline.