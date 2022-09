Fisi Lazio e Sardegna, Andrea Ruggeri nuovo presidente

Andrea Ruggeri è il nuovo presidente del Comitato Lazio e Sardegna della Fisi. L'elezione, insieme a quella del consiglio, è avvenuta questa mattina al palazzo del Coni di viale Tiziano a Roma. Il dirigente dello Sci club Orsello Magnola era candidato unico alla successione di Nicola Tropea, che aveva diretto il comitato per 32 anni, e ha raccolto il 75.49% dei voti validi.

Eletti consiglieri in ordine alfabetico Andrea Caloro, Paolo D'Apollonio, Daniele Di Santo, Giulio Fiamma, Giacomo Mariotti, Giorgio Tognetti e Pietro Verdecchia. Per una manciata di voti non è invece entrato nel gruppo del consiglio l'ex presidente Tropea. Entrano anche Maurizio Paris e Margherita Lallini in rappresentanza degli atleti, e Giovanni Mizzoni per i tecnici. Andrea Terrrinoni è il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Basilio Ventura il Revisore Supplente.

«Abbiamo tante idee – ha affermato Ruggeri – studiate anche con buona parte dei consiglieri eletti. Progetti di promozione delle nostre discipline, di comunicazione e con le istituzioni, e poi sicuramente nuovo impulso alle attività agonistiche che abbiamo già di buon livello. Vogliamo supportare le famiglie perché i migliori atleti possano arrivare a livelli nazionali. Cercheremo anche di concentrare i nostri sforzi per l'organizzazione di manifestazioni a carattere nazionale e internazionale».

Deterinante sarà secondo il neo presidente anche il rapporto con le istituzioni. «Ci è mancato ultimamente - ha sottolineato - un po' per colpe nostre, ma anche a causa del Covid. Apriremo da subito dei tavoli di confronto con tutte le istituzioni, dalla Regione Lazio ai comuni, per valutare insieme azioni da porre in essere a sostegno della crescita numerica e agonistica dei nostri atleti».