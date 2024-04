“Your Sport For Life”, parte il contest che invita scuole e società di atletica agli Europei di Roma 2024

Incoraggiare i bambini a praticare l’attività sportiva, stimolare il loro interesse verso i temi del benessere e coinvolgerli in uno degli eventi sportivi internazionali più importanti dell’anno. Sono questi gli obiettivi alla base del progetto “Your Sport For Life” promosso dalla Fondazione EuroRoma 2024, organizzatrice degli Europei di atletica leggera in programma dal 7 al 12 giugno 2024 a Roma, in collaborazione con UniCredit. Il progetto gode del patrocinio dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), della Delegazione Italia di ACES Europe-Federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport, e della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).

Le regole del contest

"Your Sport For Life” (Il tuo sport per la vita) trae spunto dallo slogan coniato dalla European Athletics per diffondere i valori fondanti della disciplina sportiva, quali la sana competizione, l’inclusività e un corretto stile di vita. Ispirandosi alla campagna europea, la Fondazione EuroRoma 2024 ha deciso di avviare un contest rivolto alle bambine e ai bambini delle scuole primarie degli istituti situati sul territorio nazionale e ai giovani atleti delle Ssd e delle Asd affiliate alla FIDAL. I partecipanti collaboreranno insieme ai compagni di classe, agli insegnanti e agli istruttori per rispondere in modo creativo alla domanda: "Che cos’è per te lo sport?". L’oggetto del contest sarà la creazione di contenuti fotografici, disegni e audiovisivi, che verranno realizzati nelle classi e raccolti dagli insegnanti, e all’interno delle società sportive. Il termine per l’invio dei materiali è fissato al 14 maggio (tutte le altre informazioni sono disponibili su roma2024.eu/your-sport-for-life). Il migliore degli elaborati presentati verrà proiettato sui maxischermi dello Stadio Olimpico durante lo svolgimento degli Europei di atletica; il miglior elaborato verrà inoltre rilanciato sui canali digital di Roma 2024. A tutti coloro che prenderanno parte al contest verrà offerto un ingresso omaggio allo stadio, estendibile alle sorelle e ai fratelli dei bambini partecipanti, valido per assistere a una sessione mattutina di gare degli Europei, che inizieranno il 7 giugno in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico.

Mei: «Europei Roma '24 saranno festa per tutti»

«Gli Europei di Roma 2024 saranno una festa per tutti, soprattutto per i più giovani. Con questa iniziativa promuoviamo la creatività, la fantasia e l’entusiasmo dei giovani atleti, degli studenti italiani e delle scuole per raccontare in un modo inedito lo sport e i suoi valori», spiega Stefano Mei, presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024. «Siamo orgogliosi di essere il partner ufficiale di questo evento, uno dei più attesi dell'atletica leggera e di sostenere il progetto "Your Sport For Life". Abbiamo a cuore la sostenibilità sociale a tutto tondo, a partire dai giovani e dall'istruzione, e vogliamo dimostrare il nostro impegno anche nel sostenere salute e benessere», dichiara Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit. Per Roberto Pella, vicepresidente vicario di Anci, «solidarietà, lealtà, rispetto delle regole e dell’altro sono i principi cardine dello sport. La pratica sportiva nella scuola accresce lo spirito di squadra, l’essere pienamente cittadini del nostro comune e del nostro Paese, parte attiva di una comunità sana». L'aumento della pratica sportiva per favorire lo sport per tutti è, secondo Gian Francesco Lupattelli, presidente di ACES Europe, «un valore condiviso che parte dalle scuole e dai bambini di tutta Europa».