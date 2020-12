Leonardo Fioravanti vince contro Mikey Wright: è sua la wild card per il Tour WSL 2021

Nella giornata inaugurale del Billabong Pipe Masters è andata in scena la sfida tra Leonardo Fioravanti e Mikey Wright. Tre sono state le heat che hanno visto i campioni giocarsi il tutto per tutto per la conquista dell’ultima wild card disponibile per l’accesso a un posto fisso nel Tour della World Surf League 2021.

Con un punteggio combinato di 14 (mentre Wright si ferma a un totale 8.57) si è assicurato l’accesso tra i top 34 della WSL.

«Dopo un anno così difficile, praticamente ho dovuto mettere tutto me stesso nell’arco di tre heat e gli ultimi giorni sono stati più che stressanti - il commento di Fioravanti -. In quel momento sei solo in acqua contro il tuo avversario, ed è li che devi mettercela tutta perché sono questi i momenti speciali per un atleta. L’obiettivo di entrare nel CT è stato raggiunto.

Terminato lo spareggio tra Fioravanti e Wright è iniziato poi il Billabong Pipe Masters con le star Ferreira, Slater e Florence. Dopo essere arrivato terzo nel Seeding Round, Fioravanti avrebbe dovuto sfidare Conner Coffin e Peterson Crisanto nella Heat 4 dell’Elimination Round, ma la notizia di alcuni membri dello staff della WSL risultati positivi al COVID-19, ha fatto sospendere la tappa di Pipeline fino a nuova comunicazione.

