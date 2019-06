Filippo Ganna conquista il titolo italiano a cronometro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Filippo Ganna conquista la maglia di campione italiano a cronometro. Il piemontese del team Ineos ha battuto per 52 centesimi di secondo il toscano Alberto Bettiol (EF Education First) e di 26” il friulano Alessandro De Marchi (CCC Team). Quarta piazza per il lombardo Edoardo Affini (Mitchelton – Scott), a 31”. Delusione per il campione uscente Gianni Moscon (Team Ineos), che ha concluso la prova al quinto posto con 39” di ritardo dal vincitore. La prova di 34 chilometri sulle strade di Bedonia nel parmense, si è giocata al fotofinish con il giovanissimo della Ineos, che è riuscito a battere il vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre.Nonostante la giovane età Filippo Ganna vanta un palmares da grande campione, tra i titoli conquistati ci sono tre mondiali nell’inseguimento. Bettiol lo rivedremo in corsa domenica per il titolo nazionale nella prova in linea. A Borgo Val di Taro a Compiano la prova in linea sarà di 227 chilometri. In gara vedremo anche Nibali e Aru con Viviani. Bettiol, dopo questa prova sarà tra i candidati per la conquista del tricolore.