Filippo Ganna positivo al Covid: costretto a ritirarsi dal Giro d'Italia. «Lievi sintomi influenzali»

Il Giro d’Italia perde Filippo Ganna: il corridore piemontese della Ineos-Grenadiers non si è presentato questa mattina alla partenza dell’ottava tappa del Giro d’Italia, la Terni-Fossombrone di 208 km, in quanto positivo al Covid. Secondo quanto riportato dal team, il due volte campione del mondo della cronometro presenta “lievi sintomi influenzali”, e per queste ragioni ha dovuto rinunciare a continuare la propria avventura.

Ganna è così costretto a ritirarsi proprio alla vigilia di una delle tappe più importanti della corsa rosa, la Savigliano sul Rubicone-Cesena, cronometro di 35 km che si svolgerà domani.

Dopo il secondo posto nella prova contro il tempo inaugurale del Giro d’Italia alle spalle di Remco Evenepoel, il campione d’Italia aveva voglia di riconquistare il successo, ma purtroppo il Covid lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Fino ad oggi, Ganna aveva preso parte alla corsa rosa già nel 2020 e nel 2021: in entrambe le circostanze vinse tutte le tappe a cronometro, e nel 2020 si tolse anche la soddisfazione di vincere una tappa in linea. Purtroppo, quest’anno è costretto a tornare a casa senza successi.

Filippo Ganna will regrettably not line up to contest today’s Stage 8 of the 2023 #Giro, after testing positive for Covid-19 and displaying mild, flu-like symptoms.



Filippo will now rest and recover fully before resuming his remaining 2023 race programme.

La perdita di Filippo Ganna è decisamente pesante anche all’interno della Ineos-Grenadiers, in quanto l’azzurro sarebbe potuto essere una pedina fondamentale per Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart in ottica classifica generale. Ad oggi non sappiamo ancora quando Filippo tornerà a gareggiare.