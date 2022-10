Ciclismo, Filippo Ganna vince l'oro ai mondiali di Parigi nell'inseguimento. Nuovo primato del mondo della specialità

Filippo Ganna ha vinto l'oro ai Mondiali di ciclismo su pista di Parigi, battendo in finale l'altro azzurro Jonathan Milan. Il recordman dell'ora, con il tempo di 3'59«636, ha inoltre stabilito il nuovo primato del mondo della specialità. È il quinto titolo iridato su pista per TopGanna, Milan deve invece 'accontentarsì dell'argento.

La finale

Finale tutta italiana per l'oro nell'inseguimento a squadre, ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Saint Quentin en Yvelines (Parigi). Filippo Ganna e Jonathan Milan, infatti, si sono qualificati, volando letteralmente nelle rispettive prove e si troveranno di fronte questa sera, intorno alle ore 20,36: il neorecordman dell'ora ha ottenuto il miglior tempo sui 4.000 metri, fermando le lancette dei cronometri sul tempo di 4'00«693, girando alla media di 63,780 km/h. Strepitosa la prova dell'altro azzurro, Milan, che ha fatto registrare un eccellente 4'03»012, meglio di Daniel Bigham, terzo in 4'05«181. Il britannico disputerà la finale per il bronzo contro il portoghese Ivo Oliveira, quarto in 4'06»704.