Campionati italiani ciclismo, sfortuna Zana: si frattura la clavicola e non potrà difendere il titolo. Domani la crono con Ganna favorito

Scattano domani in Trentino i campionati italiani di ciclismo su strada 2023. Giovedì 22 giugno si assegneranno le maglie di campione d’Italia della cronometro, mentre sabato 24 giugno ci sarà la prova in linea. Ad ospitare le prove contro il tempo sarà la località di Sarche, in provincia di Trento, dove Filippo Ganna partirà con l’obiettivo di conquistare la quarta maglia tricolore in carriera, lui che si è imposto nel 2019, nel 2020 e nel 2022. L’unico passaggio a vuoto è stato nel 2021, quando Filippo si è dovuto arrendere a Matteo Sobrero: proprio il corridore della Jayco-AlUla potrebbe essere l’avversario numero uno di Ganna al campionato italiano, con Edoardo Affini che si gioca un posto come terzo contendente alla maglia di campione d’Italia.

I tre corridori si sono avvicinati in maniera molto differente l’uno dall’altro a questo campionato italiano.

Ganna aveva infatti preso parte al Giro d’Italia, ma l’infezione da Covid-19 lo aveva costretto ad abbandonare la corsa dopo sole otto tappe. Affini ha invece completato il Giro, corso al fianco del vincitore, il proprio compagno di squadra Primoz Roglic, mentre Sobrero si è preparato per prendere parte al Tour de France, che scatterà il prossimo 1 luglio da Bilbao. Lungo il percorso di 25 km che compone il campionato italiano a cronometro, il laziale Antonio Tiberi potrebbe essere la sorpresa, lui che è appena approdato alla Bahrain-Victorious proprio a inizio giugno.

Sfortuna Zana

Sabato si svolgerà invece il campionato italiano in linea senza il vincitore uscente, Filippo Zana. Il corridore veneto è stato autore di un ottimo Giro d’Italia, dove è riuscito nell’impresa di vincere una tappa con la maglia tricolore, e domenica scorsa si è imposto nella classifica generale del Giro di Slovenia. Sulla carta era il favorito numero uno per la prova di Comano Terme, ma questa mattina Zana è stato vittima di una caduta in allenamento che gli è costata la frattura della clavicola.

Il percorso presenta diverse salite impegnative e fa pensare che un corridore molto abile in salita possa riuscire a vincere la maglia tricolore. Senza dubbio, con l’assenza di Zana, il favorito numero uno per il successo diventa Giulio Ciccone, il corridore abruzzese reduce da una bella vittoria di tappa al Giro del Delfinato, dove ha effettuato la rifinitura in vista del Tour de France. Non è da escludere che Andrea Bagioli o Davide Ballerini possano giocarsi il successo, così come la Green Project Bardiani, squadra dove lo scorso anno militava Filippo Zana, che potrebbe far valere la propria superiorità numerica e controllare meglio la corsa.