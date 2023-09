Salto ostacoli, torna il Longines Global Champions Tour: a Roma dal 15 al 17 settembre

Ancora pochi giorni e a Roma sarà di nuovo grande equitazione internazionale. E, a fare da cornice, ci sarà ancora una volta un Circo Massimo col colpo d'occhio delle grandi occasioni. Torna a Roma il Longines Global Champions Tour, il più prestigioso circuito mondiale di salto ostacoli che arriverà nella Capitale dal 15 al 17 settembre per la sua quattordicesima tappa stagionale. L’attesissimo concorso capitolino, penultimo ed elettrizzante atto del tour che precederà il gran finale di Riad prima dei Playoff di Praga, vedrà anche quest’anno la partecipazione dei binomi più titolati del pianeta in una straordinaria tre giorni di sport e intrattenimento a porte aperte.

Europeo Salto ostacoli, lo svizzero Guerdat è il nuovo campione: battuti con 0.43 penalità Weishaupt e Epaillard

L’edizione 2023 dell’ormai celebre “Formula 1 dell’equitazione” sancirà il suo ottavo anno nella Città Eterna, il terzo consecutivo nel maestoso scenario del Circo Massimo. La spinta del pubblico capitolino sarà tutta per i cavalieri azzurri che si confronteranno con l'élite mondiale del salto ostacoli, non mancherà il sostegno neanche per il team dei Rome Gladiators pronto a tornare nell’arena del Circo Massimo per la competizione a squadre della Global Champions League. Anche quest'anno il LGCT di Roma sarà a ingresso gratuito, una tre giorni di grande sport totalmente aperta al pubblico.

A due tappe dal termine della stagione il circuito è lanciatissimo verso la sua conclusione.

Gli appuntamenti di Roma e di Riad infatti definiranno le classifiche finali e i vincitori della competizione individuale del Longines Global Champions Tour e della competizione a squadre della Global Champions League. Sarà anche quest’anno una volata avvincente per i due titoli in virtù delle rispettive situazioni di classifica: l’olandese Harrie Smolders è al comando della graduatoria del tour con 252 punti davanti al connazionale Maikel Van Der Vleuten (238) e al francese Simon Delestre (217), mentre in vetta alla classifica della ribattezzata “Champions League dei cavalli” c’è il team dei Riesenbeck International con 294 punti, seguito dai Paris Panthers in seconda posizione con 274 e dai Madrid in Motion al 3° con 234.