Golf, lotta Fitzpatrick-Hatton al DP World Tour Championship. Migliozzi 16°, continua la rimonta

DUBAI (Emirati Arabi) - Al momento sembra una lotta a due, ma i pronostici è meglio trattarli con cautela. Dopo il secondo giro, in testa al DP World Tour Championship, gara valida per le Rolex Series e ultimo atto del Tour Europeo, ci sono ancora loro due, gli inglesi Matt Fitzpatrick e Tyrell Hatton: -7 ieri, -5 oggi, per un totale di -12 che per ora tiene a cospicua distanza gli inseguitori. Nella carta di Fitzpatrick ci sono 6 birdie e un solo bogey; più variegata quella di Hatton con 8 birdie e 3 bogey. Domani, ovviamente, i due giocheranno ancora insieme per la prima moneta di 3 milioni di dollari, ma anche per qualcos'altro: stante la situazione attuale, Fitzpatrick ha scavalcato nella classifica generale il grande favorito Rory McIlroy, scivolato in seconda posizione. Il fuoriclasse nordirlandese, tornato numero uno al mondo e già dominatore in stagione sul Tour americano, sembra essere in posizione di attesa. Nel primo giro un anonimo 71, oggi un promettente 68 per un -5 totale che lo fa risalire in 11ma posizione. Impressionante il suo finale, con la sequenza birdie-birdie-eagle nelle ultime 3 buche. Conoscendo la sua imprevedibilità, e considerato che ci sono ancora due giri a disposizione, è saggia decisione quella di non tenerlo fuori dal novero dei candidati alla vittoria. Chi sta davanti lo sa bene.

Nelle immediate vicinanze del duo di testa, c'è una nutrita presenza spagnola: a -9, con lo svedese Alex Noren, troviamo Adri Arnaus, un gradino più in basso, a -8, la coppia formata da Jorge Campillo e dall'altro grande favorito Jon Rham. Domani, che è il giorno del moving day, quello cioè in cui la classifica subisce spesso stravolgimenti, tutti questi potranno dire la loro con buona dose di autorevolezza. Noi speriamo che continui la risalita il nostro Guido Migliozzi che guarda con fiducia alla Ryder Cup di Roma. Il vicentino si è reso protagonista di un buon 69 che unito al 71 di ieri lo colloca a -4 in 16ma posizione. Anche oggi ha messo a segno un eagle-2, questa volta imbucando da 80 metri alla 10. Ottimo anche il finale con i birdie alla 17 e alla 18. Domani partirà alle 8:30 italiane in coppia con il tedesco Yannik Paul. McIlroy salirà sul tee della 1 alle 8:55 con Adrian Otaegui (altro spagnolo); per la coppia di testa la campanella del terzo round suonerà alle 9:45.