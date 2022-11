Dp World Tour Championship, Guido Migliozzi rappresenta l'Italia sul green dei migliori 50 giocatori europei

È andata in scena la prima giornata del Dp World Tour Championship. Qui, sull'Earth Course del Jumeirah Golf Estates, si affrontano i migliori 50 giocatori del Tour Europeo. In palio il ricco montepremi di tappa (10 milioni di dollari, di cui 3 al vincitore), il titolo di campione d'Europa 2021-22 e tanti punti in chiave Ryder Cup. Insomma un piatto appetitoso che ben si coniuga con lo spettacolo che questi giocatori sono in grado di offrire. A rappresentare l'Italia c'è solo Guido Migliozzi. Il vicentino, che quest'anno ha vinto l'Open di Francia, occupava alla partenza la posizione numero 27 nel ranking.

Il primo giro lo ha chiuso in 22ma posizione, a -1. Peccato, perché la partenza aveva fatto sperare in ben altro con l'eagle messo a segno alla buca 2, grazie a uno splendido terzo colpo che entrava in buca da un centinaio di metri. Dopo quell'avvio bruciante, un andamento ondeggiante con 3 birdie e, purtroppo, 4 bogey. Ma Guido ha stoffa e carattere sufficienti per fare meglio e guadagnare posizioni nei restanti 3 giri (nel gran finale, non è previsto il taglio). Oltretutto, e questo non è un aspetto di poco conto, oltre che per possibilità di classifica, Migliozzi è sotto stretta sorveglianza da parte di capitan Luke Donald, al punto che, proprio qui a Dubai, gli sono state prese le misure per le divise di Ryder Cup. Non si sa mai: meglio farsi trovare preparati.

Le attenzioni generali, però, sono tutte per Rory McIlroy: il fuoriclasse nordirlandese è il vero dominatore della stagione, avendo già vinto gara finale e FedEx Cup (la classifica del Pga Tour) ad Atlanta, con annesso bottino stramilionario. McIlroy guida anche la classifica del Dp World Tour, ma deve vedersela con una concorrenza di altissimo livello. Il primo giro non è stato dei migliori. Anche lui ha chiuso con un solo colpo sotto il par, in 22ma posizione, Finisse oggi sarebbe scavalcato nel ranking dall'inglese Matt Fitzpatrick che guida la classifica a -6, al pari del connazionale Tyrrell Hatton. Ma siamo ancora agli inizi delle schermaglie. Domani, secondo giro. In ultima partenza, alle 9:45 italiane, la coppia inglese di testa, preceduta dal duo Noren (-6) e Arnaus (-5). McIlroy partirà alle 7:25 italiane insieme con Adrian Otaegui; Migliozzi, 10 minuti più tardi in coppia con l’australiano Min Solo Lee.